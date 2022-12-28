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Карабах 28.12.2022 20:53

Base Metals приостановила работу золотого рудника в Карабахе

Компания Base Metals, незаконно эксплуатирующая месторождения в Карабахском регионе Азербайджана, приняла решение приостановить работу золотого рудника «Гызылбулаг».

В качестве причины прекращения работы рудника называется стремление провести некую экспертизу.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ЗОЛОТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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