Base Metals приостановила работу золотого рудника в Карабахе

Компания Base Metals, незаконно эксплуатирующая месторождения в Карабахском регионе Азербайджана, приняла решение приостановить работу золотого рудника «Гызылбулаг». В качестве причины прекращения работы рудника называется стремление провести некую экспертизу.

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