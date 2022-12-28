В Нахчыване сменился глава МВД

Первый заместитель председателя Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана Азер Зейналов в среду подписал распоряжения об освобождении Рашада Исмаилова от должности министра внутренних дел региона и назначении на этот пост Сулеймана Нейматова.
Азербайджанские СМИ отмечают, что полковник полиции Нейматов ранее занимал должность начальника Сураханского районного управления полиции города Баку.
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