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28.12.2022 21:23

В Нахчыване сменился глава МВД

Первый заместитель председателя Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана Азер Зейналов в среду подписал распоряжения об освобождении Рашада Исмаилова от должности министра внутренних дел региона и назначении на этот пост Сулеймана Нейматова.

Азербайджанские СМИ отмечают, что полковник полиции Нейматов ранее занимал должность начальника Сураханского районного управления полиции города Баку.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАХЧЫВАН, МВД, НАЗНАЧЕНИЕ


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