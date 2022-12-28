Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

27.12 $/bbl +/- WTI 79.53 -0.03 Brent 84.33 +0.41

Дальнее зарубежье 28.12.2022 22:45

Генсек ООН назначил нового координатора по Черноморской зерновой инициативе

Генсек ООН Антониу Гутерриш назначил Абдуллу Абдула Самада Дашти новым координатором по Черноморской зерновой инициативе, сообщается на сайте организации в среду.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сегодня объявил о назначении Абдуллы Абдула Самада Дашти из Кувейта координатором ООН по Черноморской зерновой инициативе", - говорится в заявлении.

С августа 2022 года этот пост занимал Амир Махмуд Абдулла из Судана. Гутерриш выразил ему благодарность за его лидерство, работу и приверженность реализации инициативы.

22 июля в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ООН, ЗЕРНО, АНТОНИУ ГУТЕРРИШ


Похожие новости


Россия на переговорах с ООН отметила важность свободных поставок своих удобрений и зерна на мировые рынки Генсек ООН приветствует возобновление участия РФ в «зерновой сделке» В ООН положительно воспринимают переговоры Эрдогана с Путиным по продлению зерновой сделки Более 3 млн тонн украинского продовольствия экспортировано в рамках стамбульской сделки - ООН В Москве рассчитывают на успех усилий генсека ООН, направленных на снятие ограничений на вывоз зерна Гутерриш сообщил о подписании соглашения о вывозе зерна из Украины по Черному морю

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az