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Транспорт и связь 28.12.2022 22:50

Грузооборот транспорта в РФ снизился в ноябре на 5,7%, за 11 месяцев - на 2,4%

Грузооборот транспорта в РФ снизился в ноябре 2022 года по сравнению с ноябрем прошлого года на 5,7%, до 459,1 млрд тонно-километров, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат) РФ.

В том числе, грузооборот железнодорожного транспорта в ноябре составил 221,2 млрд т-км (-2,1% к ноябрю 2021г), автомобильного - 25 млрд т-км (+1,4%), морского - 3,6 млрд т-км (-7,9%), внутреннего водного - 3,8 млрд т-км (-10,1%), воздушного (транспортная авиация) - 0,2 млрд т-км (падение в 5,3 раза), трубопроводного - 205,4 млрд т-км (-9,6%).

В январе-ноябре 2022 года грузооборот транспорта, по предварительным данным, составил 5 трлн 84,1 млрд т-км, что на 2,4% ниже показателя за 11 месяцев прошлого года, в том числе железнодорожного - 2 трлн 413,7 млрд т-км (-0,2% к 11 месяцам 2021г), автомобильного - 264,8 млрд т-км (+1,8%), морского - 40,5 млрд т-км (+1,3%), внутреннего водного - 63,3 млрд т-км (-7,4%), воздушного - 2,6 млрд т-км (падение в 3,2 раза), трубопроводного - 2 трлн 299,1 млрд т-км (-4,8%).

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Тэги: РОССИЯ, ТРАНСПОРТ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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