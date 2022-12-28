Грузооборот транспорта в РФ снизился в ноябре на 5,7%, за 11 месяцев - на 2,4%

Грузооборот транспорта в РФ снизился в ноябре 2022 года по сравнению с ноябрем прошлого года на 5,7%, до 459,1 млрд тонно-километров, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат) РФ.
В том числе, грузооборот железнодорожного транспорта в ноябре составил 221,2 млрд т-км (-2,1% к ноябрю 2021г), автомобильного - 25 млрд т-км (+1,4%), морского - 3,6 млрд т-км (-7,9%), внутреннего водного - 3,8 млрд т-км (-10,1%), воздушного (транспортная авиация) - 0,2 млрд т-км (падение в 5,3 раза), трубопроводного - 205,4 млрд т-км (-9,6%).
В январе-ноябре 2022 года грузооборот транспорта, по предварительным данным, составил 5 трлн 84,1 млрд т-км, что на 2,4% ниже показателя за 11 месяцев прошлого года, в том числе железнодорожного - 2 трлн 413,7 млрд т-км (-0,2% к 11 месяцам 2021г), автомобильного - 264,8 млрд т-км (+1,8%), морского - 40,5 млрд т-км (+1,3%), внутреннего водного - 63,3 млрд т-км (-7,4%), воздушного - 2,6 млрд т-км (падение в 3,2 раза), трубопроводного - 2 трлн 299,1 млрд т-км (-4,8%).
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