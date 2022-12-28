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АПК 28.12.2022 21:43

Сбор зерна в РФ в чистом весе в 2022 г. вырос на 24,2%, до 150,7 млн т

Сбор зерна в РФ в чистом весе в 2022 году, по расчетам, составил 150,7 млн тонн, что на 24,2% больше, чем в 2021 году, сообщил Росстат в среду.

В 2021 году в РФ было собрано 121,4 млн тонн зерна.

Росстат также сообщил, что подсолнечника собрано 15,3 млн тонн (15,7 млн тонн в 2021 году), накопано 41,7 млн тонн сахарной свеклы (41,2 млн тонн), 18,6 млн тонн картофеля (18,1 млн тонн), собрано 13 млн тонн овощей (13,4 млн тонн). Сбор сахарной свеклы увеличился на 1,2%, картофеля - на 3%. В то же время подсолнечника получено меньше на 2%, овощей - на 3,1%.

Как отметил Росстат, данные могут быть уточнены при формировании окончательных итогов на основе сведений сельхозпроизводителей об уборке поздних сельхозкультур и о производстве продукции в закрытом грунте.

Под урожай будущего года озимые на зерно в сельхозорганизациях на 1 декабря 2022 года посеяны на 10,8 млн га, что на 3,8% меньше, чем в прошлом году под урожай 2022 года. Зябь вспахана на 18,2 млн га против 19,7 млн га на эту же дату в 2021 году.

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Тэги: РОССИЯ, ЗЕРНО, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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