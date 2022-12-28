Инфляция в РФ с 20 по 26 декабря составила 0,12%, годовая замедлилась до 12,19%

Инфляция в РФ с 20 по 26 декабря 2022 года составила 0,12% после инфляции в 0,02%, 0,19%, 0,58%, 0,19% и 0,11% в предыдущие пять недель, сообщил в среду Росстат.

С начала декабря потребительские цены в РФ к 26 декабря выросли на 0,85%, с начала 2022 года к 26 декабря цены повысились на 12,01%.

Из среднесуточных данных Росстата за 26 дней декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась по состоянию на 26 декабря до 12,19% с 12,35% на 19 декабря, 12,65% на 12 декабря и 12,5% на 5 декабря.

Как сообщалось, годовая инфляция на конец ноября, по данным Росстата, составляла 11,98%, на конец октября - 12,63%, на конец сентября - 13,68%, на конец августа - 14,30%, на конец июля - 15,10%, на конец июня - 15,90%, на конец мая - 17,10%, на конец апреля - 17,83% (это был максимум с января 2002 года).

Прирост цен на плодоовощную продукцию за неделю с 20 по 26 декабря составил 2,3% (после роста на 1,5%, 2,7% и 2,9% в предыдущие три недели), в том числе на морковь - 4,0%, лук - 3,9%, помидоры - 3,7%, свеклу и огурцы - 3,4%, капусту - 1,4%, бананы - 1,3%, яблоки - 1,1%, картофель - 0,9%.

Кроме того, за период с 20 по 26 декабря существенно выросли цены: на куриные яйца - на 0,8%, творог - на 0,6%, печенье - на 0,5%.

В то же время снизились цены: на гречневую крупу - на 1,1%, сахарный песок - на 0,7%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: зубные пасты - на 0,8%, шампуни - на 0,3%.

Одновременно снизились цены: на телевизоры - на 1,3%, плиты ДСП - на 0,8%, смартфоны - на 0,4%.

Цены на бензин автомобильный практически не изменились, дизельное топливо - выросли на 0,4%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета увеличилась за неделю на 5,5% (неделей ранее - снизилась на 9,1%).

Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в РФ на 26 декабря также на уровне 12,19%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"В сегменте продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,24% при повышении темпов роста цен на плодоовощную продукцию (на 2,26%), на другие продукты питания цены не изменились после дефляции на протяжении шести недель подряд. Возобновился рост цен на туристические и регулируемые услуги (на 0,50%) на фоне удорожания авиабилетов и услуг санаториев. В секторе непродовольственных товаров дефляция сохранилась (минус 0,02%)", - говорится в обзоре.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 16 декабря ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5% и вновь не дал рынку намека на свои дальнейшие действия. При этом регулятор подчеркнул растущие проинфляционные риски, источником которых становится в том числе бюджетный канал.

"Мы дали нейтральный сигнал. Это означает, что следующее решение, траектория ставки будет зависеть от поступающих данных, от того, какие факторы будут преобладать - проинфляционные или дезинфляционные", - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания.

"Но, как я уже подчеркнула, на наш взгляд, проинфляционные факторы преобладают сейчас не только на среднесрочном горизонте, но и на краткосрочном горизонте", - добавила глава ЦБ.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2022 год равняется 12-13%, на 2023 год - 5-7% и на 2024 год - 4%.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год равняется 12,4%, на 2023 год - 5,5%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале ноября заявил, что инфляция по итогам года может оказаться ниже текущего прогноза министерства - в интервале 12,0-12,4%.