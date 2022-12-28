Инфляция в РФ с 20 по 26 декабря составила 0,12%, годовая замедлилась до 12,19%

Инфляция в РФ с 20 по 26 декабря 2022 года составила 0,12% после инфляции в 0,02%, 0,19%, 0,58%, 0,19% и 0,11% в предыдущие пять недель, сообщил в среду Росстат.
С начала декабря потребительские цены в РФ к 26 декабря выросли на 0,85%, с начала 2022 года к 26 декабря цены повысились на 12,01%.
Из среднесуточных данных Росстата за 26 дней декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась по состоянию на 26 декабря до 12,19% с 12,35% на 19 декабря, 12,65% на 12 декабря и 12,5% на 5 декабря.
Как сообщалось, годовая инфляция на конец ноября, по данным Росстата, составляла 11,98%, на конец октября - 12,63%, на конец сентября - 13,68%, на конец августа - 14,30%, на конец июля - 15,10%, на конец июня - 15,90%, на конец мая - 17,10%, на конец апреля - 17,83% (это был максимум с января 2002 года).
Прирост цен на плодоовощную продукцию за неделю с 20 по 26 декабря составил 2,3% (после роста на 1,5%, 2,7% и 2,9% в предыдущие три недели), в том числе на морковь - 4,0%, лук - 3,9%, помидоры - 3,7%, свеклу и огурцы - 3,4%, капусту - 1,4%, бананы - 1,3%, яблоки - 1,1%, картофель - 0,9%.
Кроме того, за период с 20 по 26 декабря существенно выросли цены: на куриные яйца - на 0,8%, творог - на 0,6%, печенье - на 0,5%.
В то же время снизились цены: на гречневую крупу - на 1,1%, сахарный песок - на 0,7%.
Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: зубные пасты - на 0,8%, шампуни - на 0,3%.
Одновременно снизились цены: на телевизоры - на 1,3%, плиты ДСП - на 0,8%, смартфоны - на 0,4%.
Цены на бензин автомобильный практически не изменились, дизельное топливо - выросли на 0,4%.
Стоимость полета в салоне экономического класса самолета увеличилась за неделю на 5,5% (неделей ранее - снизилась на 9,1%).
Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в РФ на 26 декабря также на уровне 12,19%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".
"В сегменте продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,24% при повышении темпов роста цен на плодоовощную продукцию (на 2,26%), на другие продукты питания цены не изменились после дефляции на протяжении шести недель подряд. Возобновился рост цен на туристические и регулируемые услуги (на 0,50%) на фоне удорожания авиабилетов и услуг санаториев. В секторе непродовольственных товаров дефляция сохранилась (минус 0,02%)", - говорится в обзоре.
Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 16 декабря ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5% и вновь не дал рынку намека на свои дальнейшие действия. При этом регулятор подчеркнул растущие проинфляционные риски, источником которых становится в том числе бюджетный канал.
"Мы дали нейтральный сигнал. Это означает, что следующее решение, траектория ставки будет зависеть от поступающих данных, от того, какие факторы будут преобладать - проинфляционные или дезинфляционные", - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания.
"Но, как я уже подчеркнула, на наш взгляд, проинфляционные факторы преобладают сейчас не только на среднесрочном горизонте, но и на краткосрочном горизонте", - добавила глава ЦБ.
Прогноз ЦБ по инфляции на 2022 год равняется 12-13%, на 2023 год - 5-7% и на 2024 год - 4%.
Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год равняется 12,4%, на 2023 год - 5,5%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале ноября заявил, что инфляция по итогам года может оказаться ниже текущего прогноза министерства - в интервале 12,0-12,4%.
Base Metals приостановила работу золотого рудника в Карабахе
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции в связи с очередными антиазербайджанскими заявлениями Парижа
СГБ Азербайджана получила право иметь своих представителей за рубежом и в международных организациях
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 5,3%
Минтруда Азербайджана планирует в 2023г открыть еще 4 Центра DOST
Тестирование на COVID-19 отменяют для туристов при въезде в Гонконг
В Нахчыване сменился глава МВД
Алиев поручил Наджафли провести реформы в Нахчыване
Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе
Главы МИД РФ и Саудовской Аравии обсудили взаимодействие стран в формате ОПЕК+
Большинство менеджеров по закупкам в США не ждут нормализации цепочек поставок до 2024г.
В Минске заявили о готовности предоставить переговорную площадку для урегулирования кризиса в Украине
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Компания Bakcell организовала очередной семинар для журналистов
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают