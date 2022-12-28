Суточная добыча нефти с конденсатом в РФ в ноябре выросла на 1,7% к октябрю, рост за 11 мес. к 2021г - 2,2%

Добыча нефти с учетом газового конденсата в ноябре 2022 года осталась на уровне ноября 2021 года, составив 44,6 млн т; по сравнению с октябрем текущего года снижение составило 1,5%, сообщает Росстат.

За 11 месяцев 2022 года добыто 488 млн т, что на 2,2% больше, чем за январь-ноябрь 2021 года.

Таким образом, среднесуточная добыча нефти с конденсатом в ноябре составила 1486,7 тыс. тонн по сравнению c 1461,3 тыс. тонн в октябре, то есть выросла на 1,7%.

Нефти без газового конденсата добыто 40,9 млн т, что меньше показателей ноября 2021 года на 1,4% и меньше показателей октября 2022 года на 1,8%, пишет Росстат. То есть среднесуточная добыча только нефти в ноябре составила 1363,3 тыс. тонн по сравнению с 1341,9 тыс. тонн в октябре (рост на 1,6%).

Таким образом, производство нефти в ноябре в РФ составило 9,8 млн баррелей в сутки при коэффициенте баррелизации в 7,22. По условиям сделки ОПЕК+, Россия в ноябре могла добывать 10,5 млн баррелей в сутки нефти (без конденсата), то есть отставала от своей квоты на 0,7 млн б/с.