Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

27.12 $/bbl +/- WTI 79.53 -0.03 Brent 84.33 +0.41

ТЭК 28.12.2022 21:48

Суточная добыча нефти с конденсатом в РФ в ноябре выросла на 1,7% к октябрю, рост за 11 мес. к 2021г - 2,2%

Добыча нефти с учетом газового конденсата в ноябре 2022 года осталась на уровне ноября 2021 года, составив 44,6 млн т; по сравнению с октябрем текущего года снижение составило 1,5%, сообщает Росстат.

За 11 месяцев 2022 года добыто 488 млн т, что на 2,2% больше, чем за январь-ноябрь 2021 года.

Таким образом, среднесуточная добыча нефти с конденсатом в ноябре составила 1486,7 тыс. тонн по сравнению c 1461,3 тыс. тонн в октябре, то есть выросла на 1,7%.

Нефти без газового конденсата добыто 40,9 млн т, что меньше показателей ноября 2021 года на 1,4% и меньше показателей октября 2022 года на 1,8%, пишет Росстат. То есть среднесуточная добыча только нефти в ноябре составила 1363,3 тыс. тонн по сравнению с 1341,9 тыс. тонн в октябре (рост на 1,6%).

Таким образом, производство нефти в ноябре в РФ составило 9,8 млн баррелей в сутки при коэффициенте баррелизации в 7,22. По условиям сделки ОПЕК+, Россия в ноябре могла добывать 10,5 млн баррелей в сутки нефти (без конденсата), то есть отставала от своей квоты на 0,7 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Запрет на поставки нефти из РФ в рамках price cap вступит в силу с 1 февраля, по нефтепродуктам даты пока нет Россия не приемлет «потолка» цен на энергоресурсы - Песков Добыча нефти в России по итогам 2022г вырастет на 2%, до 535 млн тонн - Новак Белоруссия согласовала с РФ объемы и условия поставки нефти - премьер Швейцария присоединилась к «потолку» цен на нефть из РФ В Белом доме не исключают будущих изменений «потолка» цен на нефть РФ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az