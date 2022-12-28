ExxonMobil подала иск из-за решения ЕС о налоге на сверхприбыль нефтекомпаний

Exxon Mobil Corp. обратилась в Европейский суд общей юрисдикции, чтобы оспорить решение Евросоюза о введении налога на сверхприбыль нефтяных компаний.

В Exxon считают, что Совет ЕС превысил свои юридические полномочия, приняв решение о введении этого налога.

Налог на сверхприбыли компаний нефтяного сектора был одной из мер, одобренных Советом ЕС в сентябре текущего года с целью смягчения последствий энергетического кризиса для бизнеса и домохозяйств, пишет газета Financial Times. По оценкам Еврокомиссии, введение налога позволит ЕС привлечь порядка 25 млрд евро.

Exxon заявила, что иск в суд был подан в среду ее подразделениями в Германии и Нидерландах. Компания оспаривает наличие у Совета ЕС полномочий на введение нового налога, отмечая, что это право обычно резервируется за отдельными странами.

По словам представителя Exxon Кейси Нортона, в компании хорошо понимают, что высокие цены на энергоносители "имеют тяжелые последствия для семей и бизнеса". Тем не менее, в Exxon считают введение налога "контрпродуктивным", полагая, что такой шаг "подорвет доверие инвесторов и оттолкнет их от дальнейших инвестиций, а также увеличит зависимость региона от импорта энергоносителей".

Exxon потратила $3 млрд на нефтеперерабатывающие проекты в Европе за последние 10 лет, увеличив производство "в тот момент, когда регион пытается сократить зависимость от импорта энергоносителей из России", отметил Нортон.

В настоящее время, по его словам, компания рассматривает возможность "дальнейших инвестиций объемом в несколько миллиардов евро" в Европе.

"Будем ли мы инвестировать в регион, напрямую зависит от того, насколько привлекательной и глобально конкурентоспособной будет Европа", - сказал Нортон.

Налог на сверхприбыль нефтекомпаний в Европе вступает в силу 31 декабря текущего года.