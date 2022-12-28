Россия в ноябре сократила выпуск удобрений на 18% г/г

Россия в ноябре 2022 года произвела 1,8 млн тонн минудобрений, что ниже объемов ноября 2021 года на 17,8%, но больше показателя октября 2022 года на 1,3%, сообщил Росстат.

Производство калийных удобрений снизилось по сравнению с ноябрем 2021 года на 42,1%, но выросло по сравнению с октябрем 2022 года на 5,6%, составив 0,5 млн тонн.

Фосфорных удобрений изготовлено 0,4 млн тонн, что на 2,9% меньше, чем в ноябре 2021 года, но на 1,5% больше, чем в октябре 2022-го.

Выпуск азотных удобрений составил 1 млн тонн - ниже объемов ноября 2021 года и октября 2022 года на 1,4% и на 0,9% соответственно.

За 11 месяцев 2022 года в РФ всего произведено 21,4 млн тонн удобрений, что на 11,4% меньше, чем за январь-ноябрь 2021 года. Калийных удобрений произведено 6,7 млн тонн, что на 31,8% меньше января-ноября 2021 года, фосфорных - 4 млн тонн (рост на 0,3%), азотных - 10,7 млн тонн (рост на 3,3%).

Выпуск аммиака за 11 месяцев упал на 14,4%, до 15,5 млн тонн.