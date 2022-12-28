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Финансы 28.12.2022 21:59

Европейские рынки акций завершили торги снижением, кроме британского индекса

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги среды снижением, за исключением британского индикатора.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка опустился на 0,1% и составил 427,46 пункта.

Индикатор, начавший торги на позитивной ноте, снизился по итогам сессии во многом из-за падения акций энергетических и нефтегазовых компаний, отмечает Trading Economics. Бумаги норвежской Equinor ASA подешевели на 2%, итальянской ENI S.p.A. - на 0,4%, испанской Repsol S.A. - на 0,7% и французской TotalEnergies SE - на 0,4%.

Германский фондовый индекс DAX потерял 0,5%, французский САС 40 - 0,6%, итальянский FTSE MIB - 0,4% и испанский IBEX 35 - 0,1%. Тем временем британский FTSE 100 вырос на 0,3%.

Негативное влияние на европейские биржи оказывает распродажа на мировых фондовых рынках на фоне роста доходности US Treasuries в связи с усиливающимися опасениями, что снятие коронавирусных ограничений в Китае окажет дополнительное инфляционное давление на мировую экономику, пишет Trading Economics.

Как сообщалось, власти Китая объявили о намерении смягчить с 8 января эпидемиологические требования для прибывающих в страну. В частности, теперь им не нужно будет отправляться в обязательном порядке на карантин, при этом для въезда будут требовать отрицательный тест на COVID-19.

Кроме того, инвесторы сохраняют опасения относительно растущих рисков рецессии мировой экономики в следующем году на фоне решимости крупнейших мировых центробанков продолжать ужесточать денежно-кредитную политику.

Тем временем надежды на ралли фондовых рынков к концу года начинают ослабевать, поскольку объем торгов, как ожидается, останется низким в преддверии Нового года.

Самый активный рост в индексе Stoxx 600 продемонстрировали акции германской Uniper SE (+6,6%) и британских Deliveroo PLC (+3,7%) и Dr. Martens PLC (+3,3%).

Лидерами снижения выступили бумаги британского онлайн-ритейлера THG PLC (-9,9%), швейцарской сети онлайн-аптек Zur Rose Group AG (-4,5%) и нидерландской финкомпании NN Group N.V. (-4,3%).

Акции Mirada PLC упали на 15,4%. Британский провайдер программного обеспечения для операторов цифрового телевидения и вещательных компаний увеличил доналоговый убыток в первом полугодии 2023 финансового года.

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Тэги: ЕВРОПА, АКЦИИ, ТОРГИ


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