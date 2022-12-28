Япония предоставит Ираку кредит в $1,2 млрд для модернизации НПЗ в Басре

Япония предоставит Ираку кредит в размере 120 млрд йен ($1,2 млрд) для модернизации нефтеперерабатывающего завода в провинции Басра, говорится в сообщении министерства нефти республики.
Соответствующий меморандум между странами подписан в среду.
Финансирование позволит реализовать проект модернизации НПЗ в Басре. Он предусматривает строительство комплекса каталитического крекинга, который позволит перерабатывать остатки рафинированной нефти в светлые нефтепродукты.
Власти Ирака рассчитывают, что модернизированное производство позволит снизить долю импортируемого в страну топлива.
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