Первый финский терминал СПГ пришвартовался в порту на юге страны

Первый финский терминал по регазификации сжиженного природного газа пришвартовался в южном порту Инкоо, сообщается в среду на сайте финской газотранспортной компании Gasgrid Finland.

"Сегодня плавучий терминал СПГ Exemplar успешно встал на якорь в гавани Инкоо", - говорится в заявлении на сайте Gasgrid Finland. Компания отмечает, что терминал стал самым быстрым и эффективным решением проблемы зависимости Финляндии от российского газа.

Ожидается, что терминал будет введен в эксплуатацию в начале 2023 года.

Gasgrid Finland и американская компания Excelerate Energy в мае подписали соглашение об аренде плавучего СПГ-терминала на десять лет. В начале августа Gasgrid Finland объявила о начале строительства портовых сооружений для плавучего терминала СПГ Exemplar в городе Инкоо.