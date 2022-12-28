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ТЭК 28.12.2022 22:22

Первый финский терминал СПГ пришвартовался в порту на юге страны

Первый финский терминал по регазификации сжиженного природного газа пришвартовался в южном порту Инкоо, сообщается в среду на сайте финской газотранспортной компании Gasgrid Finland.

"Сегодня плавучий терминал СПГ Exemplar успешно встал на якорь в гавани Инкоо", - говорится в заявлении на сайте Gasgrid Finland. Компания отмечает, что терминал стал самым быстрым и эффективным решением проблемы зависимости Финляндии от российского газа.

Ожидается, что терминал будет введен в эксплуатацию в начале 2023 года.

Gasgrid Finland и американская компания Excelerate Energy в мае подписали соглашение об аренде плавучего СПГ-терминала на десять лет. В начале августа Gasgrid Finland объявила о начале строительства портовых сооружений для плавучего терминала СПГ Exemplar в городе Инкоо.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ГАЗ, СПГ, ТЕРМИНАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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