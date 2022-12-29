Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник «Шиянь-10»

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3B" в четверг вывела на орбиту экспериментальный спутник "Шиянь-10-02", сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлён с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань, в 12:43 по Пекинскому времени (в 08:43 по Баку).

По данным корпорации, аппарат был разработан для испытания на орбите новых технологий в сфере мониторинга космической среды.

Этот запуск стал для Китая 64-м по счёту и последним в этом году.