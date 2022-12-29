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Транспорт и связь 29.12.2022 12:05

Honda отзывает 200 тыс. произведенных в КНР автомобилей из-за проблем с датчиками тормозной системы

Японский автопроизводитель Honda Motor Co. отзывает более 200 тыс. автомобилей, произведенных в Китае, из-за проблем с датчиками тормозной системы.

В частности, будет отозвано порядка 106 тыс. гибридных автомобилей, произведенных с октября 2018 года по сентябрь 2020 года совместным предприятием Honda с китайской Dongfeng Motor Group Co., сообщило Государственное управление рыночного регулирования (State Administration for Market Regulation, SAMR) КНР.

Кроме того, отзываются 95 тыс. машин, выпущенных СП Honda с Guangzhou Automobile Group Co.

Два китайских партнера японской компании заменят неисправные компоненты в отзываемых автомобилях.

В прошлом финансовом году, завершившемся в марте, СП Honda в Китае выпустили 1,62 млн автомобилей - на 14% меньше, чем годом ранее.

Акции Honda подешевели на 0,2% по итогам торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 6%.

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