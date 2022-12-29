Бакпорт направит около 1,9 млн манатов на закупку транспортных средств для погрузочных операций

Бакинский международный морской торговый порт направит около 1,9 млн манатов на закупку транспортных средств для погрузочных операций.
Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», по данным портала закупок www.etender.gov.az, с этой целью порт подписал два контракта с компанией «Unical Texnik» на общую сумму 1млн 867,940 тыс. манатов.
Первый контракт на сумму 1 млн 694,48 тыс. манатов предусматривает поставку по заказу БММТП двух контейнерныйпогрузчиковдляконтейнеров.
Второй контракт – на сумму 173,46 тыс. манатов - предусматривает поставку для порта двух автопогрузчиков.
БММТП построен в поселке Алят на площади 400 га. В настоящее время здесь функционирует паромный терминал, сухогрузный терминал и терминал Ro-Ro, введенные в строй в рамках первого этапа строительных работ. Мощность порта составляет 15 млн тонн сухих грузов и 100 тыс. контейнеров.
На следующем этапе мощность порта составит 25 млн тонн грузов в год и 1 млн контейнеров.
Н.Аббасова
Глава Генштаба ВС Азербайджана посетил воинские части в Карабахе и В.Зангезуре
Минобороны Азербайджана сдало в эксплуатацию новые военные объекты на границе с Арменией
Base Metals приостановила работу золотого рудника в Карабахе
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 5,3%
Минтруда Азербайджана планирует в 2023г открыть еще 4 Центра DOST
Тестирование на COVID-19 отменяют для туристов при въезде в Гонконг
В Нахчыване сменился глава МВД
Алиев поручил Наджафли провести реформы в Нахчыване
Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе
ЕС и 12 стран заявили, что запрет талибов работать в НПО женщинам ставит под угрозу жизни миллионов афганцев
Рост ВВП Казахстана в 2023г должен составить не менее 4% - Токаев
Президент Казахстана критикует правительство за нерасторопность, анонсирует кадровые изменения
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
В преддверии Нового года Фонд «Nargis» и Банк Республика порадовали малообеспеченные семьи!
Kapital Bank удостоился премии от KOBİA!
Новогодний сюрприз от Yelo Bank, детям проживающих в отдаленных селах
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают