Бакпорт направит около 1,9 млн манатов на закупку транспортных средств для погрузочных операций

Бакинский международный морской торговый порт направит около 1,9 млн манатов на закупку транспортных средств для погрузочных операций.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», по данным портала закупок www.etender.gov.az, с этой целью порт подписал два контракта с компанией «Unical Texnik» на общую сумму 1млн 867,940 тыс. манатов.

Первый контракт на сумму 1 млн 694,48 тыс. манатов предусматривает поставку по заказу БММТП двух контейнерныйпогрузчиковдляконтейнеров.

Второй контракт – на сумму 173,46 тыс. манатов - предусматривает поставку для порта двух автопогрузчиков.

БММТП построен в поселке Алят на площади 400 га. В настоящее время здесь функционирует паромный терминал, сухогрузный терминал и терминал Ro-Ro, введенные в строй в рамках первого этапа строительных работ. Мощность порта составляет 15 млн тонн сухих грузов и 100 тыс. контейнеров.

На следующем этапе мощность порта составит 25 млн тонн грузов в год и 1 млн контейнеров.

Н.Аббасова