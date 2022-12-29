Kapital Bank удостоился премии от KOBİA!

28 декабря 2022 года, при поддержке Министерства экономики и спонсорстве Kapital Bank, прошло мероприятие для предпринимателей, организованное Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA). На мероприятии, в котором приняли участие ряд государственных должностных лиц, состоялась церемония вручения премии для малого и среднего бизнеса «Dayaq», посвященная 5-летию деятельности KOBİA.
Премия «Dayaq» в номинации «Банк, поддерживающий малый и средний бизнесы» была вручена Kapital Bank. Премия была вручена председателем Центрального Банка Азербайджанской Республики Талехом Кязымовым Председателю Правления Kapital Bank Ровшану Аллахвердиеву.
Следует отметить, что премия «Dayaq» вручается предпринимателям впервые в этом году. Цель создания премии заключается в поощрении и стимулировании компаний, отличившихся в течение года своей деятельностью, применением инновационных и современных подходов в сфере бизнеса, производством экспортоориентированных услуг и продуктов.
Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 113 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.
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