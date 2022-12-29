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Регион 29.12.2022 11:35

В Армении ждут от Москвы разъяснений по «дорожной карте» по Лачинской дороге - Пашинян

Ереван ожидает, что Россия предоставит план разблокирования Лачинской дороги, либо обратится в СБ ООН для направления многонациональной миротворческой группировки в Карабах, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, с четким объяснением ситуации должны выступить российский миротворческий контингент и Российская Федерация.

"Какова оценка России по ситуации, каков план или дорожная карта восстановления Лачинского коридора? Это вопросы, ответы на которые ждут от России, которая также является постоянным членом СБ ООН", - отметил Пашинян на заседании правительства в четверг.

"Считаю, что она должна инициировать обсуждения в СБ ООН для придания российскому миротворческому контингенту мандата СБ ООН или же поднять вопрос о направлении дополнительной многонациональной миротворческой группировки в Карабах", - сказал он.

Он отметил, что для прояснения вопросов Армения будет тесно работать с Россией и другими международными партнерами, чтобы не позволить дальнейшую эскалацию ситуации и достичь всеобъемлющего урегулирования.

"Должен также подтвердить готовность Армении подписать соглашение о мире с Азербайджаном, завершить процесс делимитации границ, открыть региональные коммуникации", - сказал Пашинян.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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