В Армении ждут от Москвы разъяснений по «дорожной карте» по Лачинской дороге - Пашинян

Ереван ожидает, что Россия предоставит план разблокирования Лачинской дороги, либо обратится в СБ ООН для направления многонациональной миротворческой группировки в Карабах, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По его словам, с четким объяснением ситуации должны выступить российский миротворческий контингент и Российская Федерация.
"Какова оценка России по ситуации, каков план или дорожная карта восстановления Лачинского коридора? Это вопросы, ответы на которые ждут от России, которая также является постоянным членом СБ ООН", - отметил Пашинян на заседании правительства в четверг.
"Считаю, что она должна инициировать обсуждения в СБ ООН для придания российскому миротворческому контингенту мандата СБ ООН или же поднять вопрос о направлении дополнительной многонациональной миротворческой группировки в Карабах", - сказал он.
Он отметил, что для прояснения вопросов Армения будет тесно работать с Россией и другими международными партнерами, чтобы не позволить дальнейшую эскалацию ситуации и достичь всеобъемлющего урегулирования.
"Должен также подтвердить готовность Армении подписать соглашение о мире с Азербайджаном, завершить процесс делимитации границ, открыть региональные коммуникации", - сказал Пашинян.
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