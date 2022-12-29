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ТЭК 29.12.2022 11:43

Алиев утвердил новый состав правительственной комиссии по вопросам транспортировки казахстанской нефти по территории Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав правительственной комиссии о некоторых мероприятиях, связанных с проработкой вопросов транспортировки казахстанской нефти по территории Азербайджана.

Председателем комиссии согласно распоряжению является один из вице-премьеров Азербайджана, заместителем – президент Государственной нефтяной компании SOCAR.

В состав комиссии, состоящей из 11 человек, также включены замминистры и руководители ряда ведомств.

Как сообщалось ранее, согласно договоренностям между Баку и Астаной, Казахстан в 2023 году отгрузит по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) 1,5 млн тонн нефти, стороны также обсуждают возможность увеличения объемов транспортировки казахстанской нефти через Азербайджан до 6-6,5 млн тонн в год.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, КОМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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