Президент Казахстана критикует правительство за нерасторопность, анонсирует кадровые изменения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обещает в начале следующего года произвести кадровые изменения в составе правительства.

"По целому кругу ключевых для страны проблемных вопросов, правительство не проявляет должной активности, медленно принимаются решения. Полагаю, что в ближайшее время эффективность работы правительства должна повыситься, поскольку ими принимаются меры и действия по разрешению ситуации", - сказал Токаев, выступая на заседании сената в четверг.

Выдержки из выступления президента распространила его пресс-служба.

"Я намерен, в начале нового года по предложению премьер-министра осуществить ряд кадровых изменений в правительстве", - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что в целом все задачи, стоящие перед правительством - "масштабные и актуальные".