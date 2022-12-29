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СНГ 29.12.2022 13:02

Президент Казахстана критикует правительство за нерасторопность, анонсирует кадровые изменения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обещает в начале следующего года произвести кадровые изменения в составе правительства.

"По целому кругу ключевых для страны проблемных вопросов, правительство не проявляет должной активности, медленно принимаются решения. Полагаю, что в ближайшее время эффективность работы правительства должна повыситься, поскольку ими принимаются меры и действия по разрешению ситуации", - сказал Токаев, выступая на заседании сената в четверг.

Выдержки из выступления президента распространила его пресс-служба.

"Я намерен, в начале нового года по предложению премьер-министра осуществить ряд кадровых изменений в правительстве", - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что в целом все задачи, стоящие перед правительством - "масштабные и актуальные".

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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