Чавушоглу: события на Лачинской дороге – тест на искренность Армении

Текущие события вокруг Лачинской дороги являются проверкой для Армении на искренность в вопросе нормализации отношений с Азербайджаном, считает министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Конечно, последние события в Лачинском коридоре станут для Армении тестом на искренность. Попытка присвоения богатств Азербайджана на его собственных землях недопустима. В этом вопросе, как и в любом другом, Азербайджан не одинок», - заявил Чавушоглу в четверг в Анкаре на встрече с представителями СМИ, посвященной итогам года.
Министр добавил, что взаимоотношения между Баку и Анкарой находятся «на самом высоком уровне».
«Мы также продолжаем процесс нормализации отношений с Арменией в тесной координации с Азербайджаном», - добавил глава турецкой дипломатии.
Как сообщалось ранее, с 12 декабря экоактивисты и представители НПО Азербайджана осуществляют мирную акцию на автодороге Шуша-Лачин в Карабахском регионе страны с требованием прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых в регионе и нарушения экологической среды региона. Акция продолжается 18-ый день.
Н.Аббасова
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