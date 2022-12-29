Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

28.12 $/bbl +/- WTI 78.96 -0.57 Brent 83.26 -1.07

Оборона 29.12.2022 13:09

Глава Генштаба ВС Азербайджана посетил воинские части в Карабахе и В.Зангезуре

Первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев побывал в воинских частях, дислоцированных в Карабахе и Восточном Зангезуре, сообщает Минобороны.

В частности, Велиев посетил воинскую часть коммандос, а также встретился с военнослужащими, несущими службу в Шуше.

«Он поставил перед командованием частей соответствующие задачи по дальнейшему повышению качества проводимых учений и занятий, направленных на поддержание неизменно высокого уровня тактико-специальной подготовки и профессионализма личного состава, а также широкому применению обретенного боевого опыта на учениях, которые пройдут в следующем году», - подчеркивает оборонное ведомство.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНОБОРОНЫ, ГЕНШТАБ, ЧАСТИ


Похожие новости


Глава Генштаба Азербайджана обсудит в Грузии вопросы военного сотрудничества Велиев обсудил с Шойгу ситуацию в регионе В Баку в октябре состоится заседание Комитета начальников штабов ВС стран СНГ В Минобороны Беларуси опровергли сообщения о прошении об отставке начальника Генштаба Глава Генштаба армии Азербайджана посетил воинские части на госгранице с Арменией Министр обороны Армении ищет кандидатуру на должность начальника Генштаба

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az