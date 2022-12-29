Глава Генштаба ВС Азербайджана посетил воинские части в Карабахе и В.Зангезуре

Первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев побывал в воинских частях, дислоцированных в Карабахе и Восточном Зангезуре, сообщает Минобороны.

В частности, Велиев посетил воинскую часть коммандос, а также встретился с военнослужащими, несущими службу в Шуше.

«Он поставил перед командованием частей соответствующие задачи по дальнейшему повышению качества проводимых учений и занятий, направленных на поддержание неизменно высокого уровня тактико-специальной подготовки и профессионализма личного состава, а также широкому применению обретенного боевого опыта на учениях, которые пройдут в следующем году», - подчеркивает оборонное ведомство.

Х.Насирзаде