В ЕС обсуждают координацию действий стран союза в связи с волной заражений COVID-19 в Китае

Европейская комиссия созвала в четверг внеплановое совещание комитета ЕС по здравоохранению с целью координировать действия институтов союза и его государств-членов в связи с отказом КНР Китая от политики "нулевой терпимости" к COVID-19, сообщила газета Le Figaro.
По ее данным, представители министерств здравоохранения 27 стран ЕС собрались в Брюсселе, чтобы обсудить "возможные меры в рамках скоординированного подхода" государств блока "в свете ситуации с пандемией в Китае", где наблюдается значительный рост заражений коронавирусной инфекцией.
Размах этой вспышки COVID-19 встревожил власти многих стран. США, Индия, Италия, Тайвань и Япония ужесточили правила прибытия пассажиров из Китая.
Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил правительству подготовить в ближайшие дни "меры по защите французов в этом контексте", также сообщили в Елисейском дворце.
С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19, что означает с целью ограничения распространения вируса применение таких мер, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми.
Однако ранее в декабре власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.
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