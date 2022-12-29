Азерпочт стал полноправным членом платежной системы «Visa»

ООО «Азерпочт» получило статус полноправного члена международной платежной системы «Visa», говорится в сообщении общества.
«Таким образом, помимо держателей «Mastercard», держатели карт «Visa» также смогут осуществлять безналичные платежи во всех отделениях и филиалах «Азерпочт», где используются POS-терминалы», - говорится в информации.
Азерпочт также получила лицензии на выпуск карт Visa, прием карт, денежные переводы и электронную коммерцию. «Это, в свою очередь, позволит физическим и юридическим лицам полноценно пользоваться всеми преимуществами в сфере карточных услуг», - говорится в сообщении.
По данным общества, для обеспечения прозрачности при проведении почтовых операций «Азерпочт» установила POS-терминалы в более, чем 500 почтовых отделениях по всей стране, в том числе во всех почтовых отделениях Баку.
ООО «Азерпочт» наряду с традиционными почтовыми услугами, а также предоставляет финансовые услуги (банковские, страховые, электронные платежи, принимает депозиты, а также бизнес-услуги и др.).
Н.Аббасова
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