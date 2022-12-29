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Финансы 29.12.2022 15:14

Азерпочт стал полноправным членом платежной системы «Visa»

ООО «Азерпочт» получило статус полноправного члена международной платежной системы «Visa», говорится в сообщении общества.

«Таким образом, помимо держателей «Mastercard», держатели карт «Visa» также смогут осуществлять безналичные платежи во всех отделениях и филиалах «Азерпочт», где используются POS-терминалы», - говорится в информации.

Азерпочт также получила лицензии на выпуск карт Visa, прием карт, денежные переводы и электронную коммерцию. «Это, в свою очередь, позволит физическим и юридическим лицам полноценно пользоваться всеми преимуществами в сфере карточных услуг», - говорится в сообщении.

По данным общества, для обеспечения прозрачности при проведении почтовых операций «Азерпочт» установила POS-терминалы в более, чем 500 почтовых отделениях по всей стране, в том числе во всех почтовых отделениях Баку.

ООО «Азерпочт» наряду с традиционными почтовыми услугами, а также предоставляет финансовые услуги (банковские, страховые, электронные платежи, принимает депозиты, а также бизнес-услуги и др.).

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРПОЧТ, VISA, ЧЛЕНСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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