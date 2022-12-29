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Цена на нефть

28.12 $/bbl +/- WTI 78.96 -0.57 Brent 83.26 -1.07

ТЭК 29.12.2022 15:25

Нефть ускорила снижение

Снижение цен на нефть усилилось днем в четверг на опасениях по поводу резкого роста заболеваемости COVID-19 в Китае.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:11 подешевели на $1,07 (1,29%) - до $82,19 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $1,24 (1,57%) - до $77,72 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 0,7%.

Ранее Пекин заявил о намерении смягчить эпидемиологические требования для прибывающих в страну с 8 января. Кроме того, власти КНР возобновят выдачу документов для туристов, желающих выехать за рубеж.

Тем временем США и Италия уже объявили о введении дополнительных требований для пассажиров, прибывающих из Китая, на фоне всплеска заражений коронавирусом в стране.

Трейдеры ждут данных о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики страны в 20:00. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на падение резервов нефти на 1,52 млн баррелей.

Опубликованный накануне отчет Американского института нефти (API) показал, что запасы в Штатах за неделю, завершившуюся 23 декабря, сократились на 1,3 млн баррелей после падения на 3,07 млн баррелей неделей ранее.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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