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Бизнес и законодательство 29.12.2022 16:04

Кыргызстан открыл Торговый дом в Азербайджане

В Баку открылся Торговый дом Кыргызстана, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

Как сообщалось ранее, открытие Торгового дома Кыргызстана в Азербайджане являлось одним из пунктов Декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Кыргызстаном, подписанной в Баку апреле 2022 года в ходе визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Баку.

Открытие Торгового дома направлено на наращивание объемов двусторонней торговли.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ДОМ, ТОРГОВЫЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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