Кыргызстан открыл Торговый дом в Азербайджане

В Баку открылся Торговый дом Кыргызстана, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO). Как сообщалось ранее, открытие Торгового дома Кыргызстана в Азербайджане являлось одним из пунктов Декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Кыргызстаном, подписанной в Баку апреле 2022 года в ходе визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Баку. Открытие Торгового дома направлено на наращивание объемов двусторонней торговли. Б.Рустамбеков

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