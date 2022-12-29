Облигации Az-Lead на 1 млн манатов заинтересовали 9 инвесторов

ООО «Az-Lead» в четверг разместило облигации на 1 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» на Бакинской фондовой бирже.
В ходе аукциона 9 инвесторов подали 9 заявок на покупку облигаций на 1 млн манатов.
Эмиссия разделена на 10 тыс. облигаций номиналом в 100 манат за ценную бумагу. Срок обращения – 360 дней, купонная ставка – 13% годовых (купонная выплата будет осуществляться каждые 90 дней).
Срок погашения облигаций – 29 декабря 2023 года.
Андеррайтером размещения выступила «Инвестиционная компания Az-Finance».
Как сообщалось ранее, Az-Lead средства, привлеченные от размещения облигаций, направит на расширение производства и экспорта.
Az-Lead занимается в Азербайджане производством вторичного рафинированного свинца путем переработки свинцово-кислотных аккумуляторов с истекшим сроком службы. Компания создана в 2014 году, производственную деятельность ведет в Сумгайыте, ее уставный капитал равен 2 млн 842,36 тыс. манатов.
За 2021 год продажи компании составили 11,7 млн манатов, чистая прибыль – 1,6 млн манатов.
Единственным акционером компании является Indart Holding.
Х.Насирзаде
РФ продолжит контакты с Баку и Ереваном по Лачинской дороге - Кремль
Для придания российским миротворцам в Карабахе мандата ООН нужно обязательно согласие Азербайджана - Песков
Глава Генштаба ВС Азербайджана посетил воинские части в Карабахе и В.Зангезуре
В Азербайджане спад новых случаев COVID-19
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 5,3%
Минтруда Азербайджана планирует в 2023г открыть еще 4 Центра DOST
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Кнессет Израиля одобрил состав нового правительства во главе с Нетаньяху
Япония намерена предоставить Украине еще $500 млн помощи
ГРУ не наблюдает признаков подготовки в Украину со стороны Беларуси - Буданов
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
В 2023-м году состоятся выборы нового руководства Caspian Energy Club
В преддверии Нового года Фонд «Nargis» и Банк Республика порадовали малообеспеченные семьи!
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают