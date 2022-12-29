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Финансы 29.12.2022 16:09

Облигации Az-Lead на 1 млн манатов заинтересовали 9 инвесторов

ООО «Az-Lead» в четверг разместило облигации на 1 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» на Бакинской фондовой бирже.

В ходе аукциона 9 инвесторов подали 9 заявок на покупку облигаций на 1 млн манатов.

Эмиссия разделена на 10 тыс. облигаций номиналом в 100 манат за ценную бумагу. Срок обращения – 360 дней, купонная ставка – 13% годовых (купонная выплата будет осуществляться каждые 90 дней).

Срок погашения облигаций – 29 декабря 2023 года.

Андеррайтером размещения выступила «Инвестиционная компания Az-Finance».

Как сообщалось ранее, Az-Lead средства, привлеченные от размещения облигаций, направит на расширение производства и экспорта.

Az-Lead занимается в Азербайджане производством вторичного рафинированного свинца путем переработки свинцово-кислотных аккумуляторов с истекшим сроком службы. Компания создана в 2014 году, производственную деятельность ведет в Сумгайыте, ее уставный капитал равен 2 млн 842,36 тыс. манатов.

За 2021 год продажи компании составили 11,7 млн манатов, чистая прибыль – 1,6 млн манатов.

Единственным акционером компании является Indart Holding.

Х.Насирзаде

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Тэги: КОМПАНИЯ, ОБЛИГАЦИИ, ВЫПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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