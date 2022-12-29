Украина ожидает поставок передового оружия - Буданов

Украина ждет поставки передового оружия, ресурсов для продвижения вперед во многих областях не хватает, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью ВВС.

По словам руководителя украинской военной разведки, Россия "сейчас полностью зашла в тупик", понеся серьезные потери, и, по его мнению, Кремль решил объявить еще одну мобилизацию призывников.

В то же время Буданов отметил, что ВС Украины, по-прежнему, не хватает ресурсов для продвижения вперед во многих областях.

«Мы не можем победить их на всех направлениях комплексно. И они тоже. Мы с нетерпением ждем новых поставок оружия и прибытия более совершенного оружия», - сказал он.

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