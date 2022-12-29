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СНГ 29.12.2022 18:09

ГРУ не наблюдает признаков подготовки в Украину со стороны Беларуси - Буданов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов не наблюдает никаких признаков подготовки вторжения в Киев или северные районы со стороны Беларуси.

Как отметил Буданов в интервью ВВС, маневры российских военных в Беларуси проводятся с целью отвлечь украинские войска от битв на Донбассе и юге.

«На данный момент я не вижу никаких признаков подготовки вторжения в Киев или северные районы со стороны Беларуси. Лукашенко предпринимает все шаги, чтобы не допустить катастрофы для своей страны», – подчеркнул он.

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Тэги: БУДАНОВ, УКРАИНА, БЕЛАРУСЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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