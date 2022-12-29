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СНГ 29.12.2022 17:03

Утром в четверг по Украине было выпущено 69 ракет, 54 сбито - Залужный

Российские войска в ходе утренней массированной ракетной атаки совершили пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры, сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

«Сегодня утром агрессор совершил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны», - написал он в Facebook.

По предварительным данным, как сообщил Залужный, всего было применено в ходе атаки 69 ракет. Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожено 54 крылатых ракет.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, РАКЕТЫ


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