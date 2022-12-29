АSCO увеличило в I полугодии чистую прибыль в 2,6 раза

Чистая прибыль ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) за I-ое полугодие 2022 года составила 48,742 млн манатов, что в 2,6 раза больше показателя 6 месяцев 2021 года.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным пароходства, доходы ASCO в январе-июне текущего года составили 287,873 млн манатов (рост на 27,4%), прибыль до амортизационных, процентных и налоговых выплат - 102,02 млн манатов (рост на 58,1%).
Активы ASCO на 1 июля 2022 года составляют 1 млрд 308,376 млн манатов (рост от показателя января–июня 2021г на 2,9%, от показателя на конец 2021г рост составил 1,3% - ИФ).
На конец июня 2022 года капитал общества равен 1 млрд 134,991 млн манатов (рост на 5,7% по сравнению с показателем на конец июня 2021 года - ИФ), обязательства оцениваются в 173,385 млн манатов (спад на 12,2%).
Президент Азербайджана Ильхама Алиева в октябре 2013 года подписал распоряжение о создании ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" на базе Азербайджанского морского пароходства и Каспийской морской нефтяной флотилии SOCAR, имущества которых переданы на баланс нового общества.
Н.Аббасова
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