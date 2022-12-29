Министр обороны Казахстана обсудил с послом США вопросы сотрудничества

Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков встретился с вновь назначенным послом США в Казахстане Дэниелом Розенблюмом, сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана в четверг.

"В ходе встречи, прошедшей по инициативе главы дипломатической миссии США, стороны рассмотрели текущие вопросы двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении министерства.

В начале декабря в Вашингтоне состоялось заседание комиссии по расширенному стратегическому партнерству между Казахстаном и США. По информации МИД Казахстана, стороны приняли совместное заявление, в котором отмечается, что дипломаты обсудили сотрудничество в области безопасности, диверсификации энергетической и торговой инфраструктуры, изменения климата и окружающей среды, образования, а также важность поощрения уважения к правам человека.