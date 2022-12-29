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Финансы 29.12.2022 20:18

Доходность 10-летних гособлигаций США снижается на фоне слабой активности торгов

Доходность государственных облигаций США преимущественно снижается в четверг в условиях слабой активности торгов в преддверии Нового года.

Снижение доходности в том числе связано с опасениями ряда трейдеров относительно смягчения антиковидных ограничений в Китае, которое может способствовать распространению коронавируса за рубежом, что негативно отразится на экономиках других стран, пишет MarketWatch.

"На рыночную динамику влияет много факторов в период зимних праздников", - сказал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Доходность 10-летних US Treasuries к 16:10 мск снизилась до 3,874% по сравнению с 3,884% на закрытие торгов накануне.

Тем временем доходность облигаций с погашением через 2 года выросла до 4,373% с 4,353% накануне, а 30-летних бумаг - снизилась до 3,967% по сравнению с 3,974%.

На текущий момент инвесторы сосредоточились на том, какой будет монетарная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США в 2023 году на фоне устойчиво высокой инфляции, превосходящий целевой показатель ФРС на уровне 2% более чем в три раза.

Аналитики оценивают в 72% вероятность того, что ФРС повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 4,50-4,75% на заседании в феврале 2023 года, согласно CME FedWatch.

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