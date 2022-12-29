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29.12.2022 17:32

Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в четверг приняли участие в открытии комплекса отдыха "Шабран" в Шабранском районе, сообщает сайт азербайджанского лидера.

Глава государства был проинформирован, что территория комплекса составляет 12,6 га. Здесь построен отель на 119 мест, а также 10 одноэтажных и 20 двухэтажных коттеджей.

На территории комплекса будут действовать три ресторана, три кафе и развлекательно-игровые комнаты.

Здесь также созданы два конференц-зала на 180 мест.

Комплекс расположен в селе Пирябядил Шабранского района в 147 км от Баку.

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ШАБРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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