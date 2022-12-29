Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в четверг приняли участие в открытии комплекса отдыха "Шабран" в Шабранском районе, сообщает сайт азербайджанского лидера.
Глава государства был проинформирован, что территория комплекса составляет 12,6 га. Здесь построен отель на 119 мест, а также 10 одноэтажных и 20 двухэтажных коттеджей.
На территории комплекса будут действовать три ресторана, три кафе и развлекательно-игровые комнаты.
Здесь также созданы два конференц-зала на 180 мест.
Комплекс расположен в селе Пирябядил Шабранского района в 147 км от Баку.
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