Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в четверг приняли участие в открытии комплекса отдыха "Шабран" в Шабранском районе, сообщает сайт азербайджанского лидера.

Глава государства был проинформирован, что территория комплекса составляет 12,6 га. Здесь построен отель на 119 мест, а также 10 одноэтажных и 20 двухэтажных коттеджей.

На территории комплекса будут действовать три ресторана, три кафе и развлекательно-игровые комнаты.

Здесь также созданы два конференц-зала на 180 мест.

Комплекс расположен в селе Пирябядил Шабранского района в 147 км от Баку.