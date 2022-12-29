В Азербайджане спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 84 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 826,249 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 90 случаях заражения.





За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции летальных исходов не зафиксировано. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 008 человек.





От COVID-19 вылечились 815,723 тыс. (+82 за сутки).





В настоящее время на лечении и карантине находятся 518 человек.





За сутки медики провели 1 909 тестов на коронавирус против 2 082 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 427,596 тыс. тестов на COVID-19.





Х.Насирзаде