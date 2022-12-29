Страны ЕС пока не будут вслед за Италией вводить обязательное тестирование на COVID-19 прибывающих из КНР

Страны-члены Евросоюза пока не присоединились к обязательному тестированию на коронавирус COVID-19 прибывающих из Китая, которое ранее ввела Италия, сообщают европейские СМИ.

При этом, главы министерств здравоохранения стран ЕС пообещали продолжить переговоры для выработки общего подхода к правилам для приезжающих в Евросоюз.

"Мы сохраняем бдительность, мы готовы использовать экстренные меры в случае необходимости", - указали в Еврокомиссии.

Ряд экспертов в области здравоохранения считает, что на данный момент нет причин для введения подобных мер в Европе.

В частности, по словам профессора Брижит Отран, которая занимается вопросами, связанными с вакцинами, при МИД Франции, "на научном уровне пока нет причин для введения вновь особых мер по контролю на границах".

Представитель минздрава ФРГ Себастьян Гюльде также указал, что пока "нет свидетельств тому, что в Китае развился более опасный вариант, который бы потребовал соответствующих ограничений на поездки".

Ранее некоторые страны, в том числе Италия и США, ужесточили правила въезда для прибывающих из КНР.

Итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что ЕС вслед за Италией должен ввести обязательное тестирование на коронавирус COVID-19 для тех, кто приезжает из Китая.

Ранее Китай принял решения снять ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Как ожидается, с 8 января прибывающим в Китай не нужно будет отправляться в обязательном порядке на карантин: эта мера останется в силе только для тех, у кого выявлен COVID-19.