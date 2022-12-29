Запасы нефти в США выросли на 718 тыс. баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 718 тыс. баррелей - до 418,95 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 3,1 млн баррелей и составили 223,01 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 283 тыс. баррелей, до 120,21 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,2 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 500 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

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