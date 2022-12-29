Нетаньяху обещает остановить ядерную программу Ирана

Новый премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал основные цели своего правительства, одной из которых является остановка ядерной программы Ирана, сообщает в четверг The Times of Israel.
По ее сообщению, выступая в однопалатном парламенте Израиля Кнессете, Нетаньяху назвал главными целями своего правительства остановку ядерной программы Израиля, разработку государственной инфраструктуры, которая позволит соединить окраины с центром страны, и восстановление внутренней безопасности Израиля.
Он также отметил, что его правительство будет бороться с растущей стоимостью жизни и улучшать образование в стране. Нетаньяху пообещал сделать Израиль сильной и процветающей "мировой державой".
В свою очередь, бывший премьер-министр Яир Лапид ранее в четверг перед уходом со своего поста выразил надежду на то, что Нетаньяху продолжит курс на нормализацию отношений с Саудовской Аравией.
Ранее в четверг Кнессет большинством голосов одобрил состав нового правительства Нетаньяху. Таким образом, Нетаньяху в шестой раз возглавил правительство Израиля. Он занимал эту должность дольше всех остальных политиков в истории Израиля - 15 лет и 3 месяца.
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