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Дальнее зарубежье 29.12.2022 22:16

Мелони заявляет о поддержке любых инициатив по урегулированию украинского конфликта

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что готова поддерживать любые меры, способные решить украинский конфликт.

"Я выступаю за все возможные шаги, которые могут привести к миру. Нужно понимать, что недостаточно просто говорить о поддержке мирного решения: нужно проводить работу в этом направлении. И для этого необходимо получить соответствующие сигналы от сторон. В настоящее время таких сигналов нет, особенно - от России", - приводят в четверг ее слова итальянские СМИ.

Также Мелони отметила, что заявляла президенту Украины Владимиру Зеленскому, "что готова быть гарантом процесса диалогу (по урегулированию конфликта - ИФ)".

Глава правительства Италии подчеркнула, что не собирается смешивать культурные связи с РФ и политику.

"Культурные контакты с Россией - крепкие. И именно поэтому я в свое время выступила в поддержку решения "Ла Скалы" исполнить на открытии сезона именно русскую оперу", - сказала она.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПРЕМЬЕР, УКРАИНА, РОССИЯ


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