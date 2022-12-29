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Цена на нефть

28.12 $/bbl +/- WTI 78.96 -0.57 Brent 83.26 -1.07

ТЭК 29.12.2022 21:04

Нефть замедлила снижение на данных о запасах в США, Brent подешевела до $83,1 за баррель

Снижение цен на нефть замедлилось вечером в четверг после публикации данных о неожиданном росте запасов в США.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:44 подешевели на $0,86 (1,02%) - до $83,13 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,74 (0,94%) - до $78,22 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 718 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали снижения на 1,2 млн баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина снизились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 283 тыс. баррелей. Эксперты прогнозировали увеличение резервов бензина на 500 тыс. баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Кроме того, участники рынка следят за ситуацией с коронавирусом в Китае. Ранее Пекин заявил о намерении смягчить эпидемиологические требования для прибывающих в страну с 8 января. При этом число заболевших COVID-19 в КНР растет. Некоторые государства уже объявили о введении дополнительных мер контроля для пассажиров, прибывающих из Китая.

"Переход от борьбы с каждым единичным случаем к попытке жить с вирусом был очень резким, и это создает огромную неопределенность перед началом нового года, - написал старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам. - Непонятно, как руководство Китая будет реагировать на сложившуюся ситуацию, о которой к тому же очень мало данных".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА, СНИЖЕНИЕ


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