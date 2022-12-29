Баку и Тель-Авив обсудили вопросы в связи с открытием посольства Азербайджана в Израиле

Замминистра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев 28-29 декабря совершил рабочий визит в Израиль, состоялся очередной раунд политических консультаций.
«В рамках визита состоялся очередной раунд политических консультаций между Рзаевым и главой политического управления МИД Израиля Ализой Бин Нун», - сообщает МИД Азербайджана.
В ходе консультаций были обсуждены текущая ситуация и перспективы развития отношений между двумя странами в политической, экономической и гуманитарной сферах двусторонних отношений, практические вопросы, связанные с открытием посольства Азербайджана в Израиле.
Х.Насирзаде
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