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Внешняя политика 29.12.2022 22:04

Баку и Тель-Авив обсудили вопросы в связи с открытием посольства Азербайджана в Израиле

Замминистра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев 28-29 декабря совершил рабочий визит в Израиль, состоялся очередной раунд политических консультаций.

«В рамках визита состоялся очередной раунд политических консультаций между Рзаевым и главой политического управления МИД Израиля Ализой Бин Нун», - сообщает МИД Азербайджана.


В ходе консультаций были обсуждены текущая ситуация и перспективы развития отношений между двумя странами в политической, экономической и гуманитарной сферах двусторонних отношений, практические вопросы, связанные с открытием посольства Азербайджана в Израиле.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, ИЗРАИЛЬ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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