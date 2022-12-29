Горнолыжные курорты Франции и Швейцарии работают с ограничениями из-за нехватки снега

Многие горнолыжные курорты в Альпах и Пиренеях столкнулись с проблемой нехватки снега на склонах, сообщают европейские СМИ.
Согласно данным БФМ-ТВ, в общей сложности во Франции закрыты около 50% трасс. Наихудшая ситуация со снегом сложилась во французских Пиренеях, где открыта примерно только четверть трасс для спуска лыжников и сноубордистов.
Более благоприятная ситуация сложилась в южной части Альп, где работает примерно 75% трасс.
При этом, целый ряд курортов, в том числе Ла-Пьер-Сен-Мартен и Сен-Пьер-де-Шартрез, были вынуждены закрыться полностью.
В Швейцарии также столкнулись с недостаточным снежным покровом на трассах и ограничили работу курортов.
Например, на курорте в Лезен в кантоне Во работают только шесть из 23 горнолыжных спусков. Глава курорта Армон Кантьени отметил, что при нынешней температуре невозможно использовать снежные пушки, чтобы покрыть трассы искусственным снегом. "Нам нужны низкие температуры для производства снега", - сказал Кантьени, объяснив, что "это требует слишком много энергии", а снег тает.
В метеорологической службе Швейцарии указали, что установившаяся средняя температура в стране на 5-7 градусов превышает норму для конца декабря. Синоптики обещают, что похолодание придет в страну в начале января.
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