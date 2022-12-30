В Узбекистане сменился руководитель МИД

Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева исполняющим обязанности министра иностранных дел страны назначен Бахтиёр Саидов, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства.

"Саидов Бахтиёр Одилович назначен на должность исполняющего обязанности министра иностранных дел Республики Узбекистан и в связи с этим освобожден от должности министра народного образования Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

По данным Асадова, возглавлявший до него внешнеполитическое ведомство Узбекистана Владимир Норов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Саидов родился 22 апреля 1981 года в Самаркандской области, с 2005 по 2009 годы работал в министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли республики. В 2009-2013 годы был советником по торговым и экономическим вопросам посольства Узбекистана в Южной Корее. В 2013-2017 годы работал в управлении правовой экспертизы и международных договоров Кабинета Министров, был заместителем председателя правления "Узбекелегпром". С 2017 по 2021 годы назначен послом Узбекистана в КНР. В 2021 году был утвержден в должности министра народного образования Узбекистана.

Работавший до него главой МИД Норов, был назначен на эту должность в июне текущего года.