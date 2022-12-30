Путин в поздравлении Эрдогану выразил убежденность в дальнейшем наращивании всего комплекса российско-турецкого сотрудничества

Взаимовыгодные связи России и Турции развиваются, несмотря на сложную международную обстановку, сообщает сайт Кремля.
Президент РФ Владимир Путин направил в пятницу своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану поздравление с Новым годом.
"Президент России также тепло поздравил с наступающим Новым годом Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, акцентировав внимание на том, что взаимовыгодные связи между Россией и Турцией развиваются весьма динамично, невзирая на сложную международную обстановку", - говорится в сообщении Кремля.
Президент отметил, что что в уходящем году России и Турции удалось существенно расширить двустороннее сотрудничество во многих сферах.
"Успешно реализуются крупнейшие совместные проекты, призванные обеспечить долгосрочную региональную энергетическую безопасность: возведение атомной электростанции "Аккую" и создание в Турции регионального газового хаба", - заявил Путин.
"Российский лидер также выразил убеждённость в том, что, действуя сообща, странам удастся обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса российско-турецкого сотрудничества на благо народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности на Евразийском континенте", - отмечается в сообщении Кремля.
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