Путин в поздравлении Эрдогану выразил убежденность в дальнейшем наращивании всего комплекса российско-турецкого сотрудничества

Взаимовыгодные связи России и Турции развиваются, несмотря на сложную международную обстановку, сообщает сайт Кремля.

Президент РФ Владимир Путин направил в пятницу своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану поздравление с Новым годом.

"Президент России также тепло поздравил с наступающим Новым годом Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, акцентировав внимание на том, что взаимовыгодные связи между Россией и Турцией развиваются весьма динамично, невзирая на сложную международную обстановку", - говорится в сообщении Кремля.

Президент отметил, что что в уходящем году России и Турции удалось существенно расширить двустороннее сотрудничество во многих сферах.

"Успешно реализуются крупнейшие совместные проекты, призванные обеспечить долгосрочную региональную энергетическую безопасность: возведение атомной электростанции "Аккую" и создание в Турции регионального газового хаба", - заявил Путин.

"Российский лидер также выразил убеждённость в том, что, действуя сообща, странам удастся обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса российско-турецкого сотрудничества на благо народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности на Евразийском континенте", - отмечается в сообщении Кремля.