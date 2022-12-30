Нефтепровод Keystone восстановил работу после ремонта

Канадская TC Energy Corp. восстановила работу нефтепровода Keystone, остановленного в начале декабря из-за утечки нефти.
Пропускная способность Keystone, соединяющего нефтяные месторождения на юге Канады и НПЗ на побережье Мексиканского залива в США, составляет порядка 600 тыс. баррелей в сутки. Авария на ветке нефтепровода, ведущей к хабу в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, привела к утечке 14 тыс. баррелей нефти и стала одной из крупнейших в США с 2010 года, отмечает агентство Bloomberg.
"После завершения ремонта, проверок и тестов, мы возобновляем работу ветки, ведущей в Кушинг, - говорится в пресс-релизе TC Energy. - Keystone теперь функционирует на всех направлениях".
TC Energy ранее частично восстановила работу нефтепровода, однако ветка в Кушинг до сих пор оставалась закрытой.
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