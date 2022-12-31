Цены на жилье в Великобритании в декабре снизились 4-й месяц подряд впервые с 2008г

Цены на жилье в Великобритании в декабре снизились на 0,1% относительно ноября, свидетельствуют данные британского ипотечного общества Nationwide Building Society.
Жилье в стране дешевеет уже четвертый месяц подряд, чего не наблюдалось с 2008 года, отмечает MarketWatch. С пикового августовского уровня цены опустились уже на 2,5%.
В годовом выражении рост цен на жилую недвижимость замедлился до 2,8% с 4,4% в ноябре. Средняя цена дома составила 262,068 тыс. фунтов стерлингов ($316 тыс.).
"Условия на финансовых рынках стабилизировались, однако нормализация ставок по ипотеке займет больше времени, и пока восстановления активности на рынке жилья не наблюдается", - сказал старший экономист Nationwide Роберт Гарднер.
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