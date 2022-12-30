Ставки по ипотеке в США выросли после 6-недельного снижения

Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США вновь начали расти после шестинедельного снижения.

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на неделе, завершившейся 29 декабря, поднялась до 6,42% по сравнению с 6,27% годовых неделей ранее, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac.

Годом ранее средняя процентная ставка находилась на уровне 3,11%. Между тем значение ставки на текущий момент находится значительно ниже, чем было месяц назад, когда она в среднем превышала 7%.

"Жилищный рынок остается в кризисном состоянии на фоне снижения продаж, предложения и цен", - отмечает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер.

"Снижение продаж и цен на недвижимость было активным ранее в 2022 году, однако в последнее время замедлилось", - добавил эксперт.

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются сейчас в среднем под 5,68% годовых против 5,69% неделей ранее.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.