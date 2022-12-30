Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

29.12 $/bbl +/- WTI 78.40 -0.56 Brent 83.46 -0.53

Внешняя политика 30.12.2022 15:31

Путин в поздравлении Алиеву отметил, что совместными усилиями удастся обеспечить стабильность на Южном Кавказе

Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с Новым годом выразил уверенность в дальнейшем развитии всего комплекса азербайджано-российских отношений.

«В 2022 году наши страны вышли на новый – союзнический уровень взаимодействия, рекордными темпами рос двусторонний товарооборот, динамично развивалось сотрудничество в транспортной и гуманитарной областях, а также межрегиональная кооперация», - отмечается в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Им также выражена уверенность, в том, что «совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса российско-азербайджанских связей в интересах дружественных народов и упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе».

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПУТИН, АЛИЕВ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна Путин оценил встречу с Алиевым и Пашиняном как создающую хорошую атмосферу для будущих возможных договоренностей Алиев, Путин и Пашинян могут встретиться в конце октября, вероятно в Сочи Президенты Азербайджана и России проведут двустороннюю встречу "на полях" шестого Каспийского саммита в Ашхабаде Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене - Путин Алиев намерен совместно с Путиным решать актуальные вопросы сотрудничества Азербайджана и РФ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az