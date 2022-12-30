Путин в поздравлении Алиеву отметил, что совместными усилиями удастся обеспечить стабильность на Южном Кавказе

Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с Новым годом выразил уверенность в дальнейшем развитии всего комплекса азербайджано-российских отношений.

«В 2022 году наши страны вышли на новый – союзнический уровень взаимодействия, рекордными темпами рос двусторонний товарооборот, динамично развивалось сотрудничество в транспортной и гуманитарной областях, а также межрегиональная кооперация», - отмечается в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Им также выражена уверенность, в том, что «совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса российско-азербайджанских связей в интересах дружественных народов и упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе».

Б.Рустамбеков