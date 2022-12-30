Нефть перешла к небольшому снижению

Цены на нефть начали слабо снижаться в ходе торгов в пятницу, однако завершают в плюсе второй год подряд.
Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 подешевели на $0,06 (0,07%) - до $83,4 за баррель.
Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,08 (0,1%) - до $78,32 за баррель.
Накануне Brent подешевела на 0,6%, WTI - на 0,7%.
С начала года североморский сорт прибавил более чем 5%, WTI - почти 4%. В этом году главными факторами для нефтяного рынка стали конфликт на Украине, укрепление доллара и ситуация в экономике Китая.
"Это был очень примечательный год для сырьевых рынков, поскольку риски на стороне предложения привели к повышенной волатильности и росту цен, - написала аналитик ING Эва Мэнти. - Следующий год также будет ознаменован неопределенностью и волатильностью".
Участники рынка продолжают оценивать данные министерства энергетики США, обнародованные в четверг и указавшие на неожиданный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе. Резервы увеличились на 718 тыс. баррелей, тогда как опрошенные агентством Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 1,2 млн баррелей.
Товарные запасы бензина уменьшились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 283 тыс. баррелей.
Алиев утвердил спецпредставителя президента по 3 районам В.Зангезура
Путин в поздравлении Алиеву отметил, что совместными усилиями удастся обеспечить стабильность на Южном Кавказе
ВС Армении обстреляли позиций азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19
Бюджет Фонда ОМС на 2023г составит около 2,4 млрд манатов
Президент Азербайджана утвердил размер прожиточного минимума 2023г в размере 246 манат
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
В Париже усилят меры безопасности на Новый год, задействуют более 5 тыс. стражей порядка
Путин в поздравлении Эрдогану выразил убежденность в дальнейшем наращивании всего комплекса российско-турецкого сотрудничества
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
В Бакинской высшей школе нефти SOCAR прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году
Банк Республика и ФК «Сабах» в преддверии Нового года порадовали детей шехидов
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают