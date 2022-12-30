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Цена на нефть

29.12 $/bbl +/- WTI 78.40 -0.56 Brent 83.46 -0.53

ТЭК 30.12.2022 15:33

Нефть перешла к небольшому снижению

Цены на нефть начали слабо снижаться в ходе торгов в пятницу, однако завершают в плюсе второй год подряд.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 подешевели на $0,06 (0,07%) - до $83,4 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,08 (0,1%) - до $78,32 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,6%, WTI - на 0,7%.

С начала года североморский сорт прибавил более чем 5%, WTI - почти 4%. В этом году главными факторами для нефтяного рынка стали конфликт на Украине, укрепление доллара и ситуация в экономике Китая.

"Это был очень примечательный год для сырьевых рынков, поскольку риски на стороне предложения привели к повышенной волатильности и росту цен, - написала аналитик ING Эва Мэнти. - Следующий год также будет ознаменован неопределенностью и волатильностью".

Участники рынка продолжают оценивать данные министерства энергетики США, обнародованные в четверг и указавшие на неожиданный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе. Резервы увеличились на 718 тыс. баррелей, тогда как опрошенные агентством Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 1,2 млн баррелей.

Товарные запасы бензина уменьшились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 283 тыс. баррелей.

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