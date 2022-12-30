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Дальнее зарубежье 30.12.2022 16:03

В Париже усилят меры безопасности на Новый год, задействуют более 5 тыс. стражей порядка

Французские власти привлекут 5,4 тыс. сотрудников полиции и жандармерии для укрепления безопасности в Париже на время празднования Нового года, сообщают местные СМИ.

Наибольшее количество стражей порядка разместят в районе Елисейских полей, где в полночь запустят фейерверки, и где также пройдут другие развлекательные мероприятия.

Кроме того, вблизи Елисейских полей запретят продажу алкогольных напитков навынос. Эти ограничения будут действовать до 2 января.

В префектуре парижской полиции указали, что предпринимают такие меры с целью избежать "преступного или опасного поведения" во время массовых мероприятий.

На выходных во французской столице также будут действовать ограничения на движение автотранспорта в центре. Расположенные близ Елисейских полей станции метро временно прекратят работу.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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