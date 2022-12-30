В Париже усилят меры безопасности на Новый год, задействуют более 5 тыс. стражей порядка

Французские власти привлекут 5,4 тыс. сотрудников полиции и жандармерии для укрепления безопасности в Париже на время празднования Нового года, сообщают местные СМИ.
Наибольшее количество стражей порядка разместят в районе Елисейских полей, где в полночь запустят фейерверки, и где также пройдут другие развлекательные мероприятия.
Кроме того, вблизи Елисейских полей запретят продажу алкогольных напитков навынос. Эти ограничения будут действовать до 2 января.
В префектуре парижской полиции указали, что предпринимают такие меры с целью избежать "преступного или опасного поведения" во время массовых мероприятий.
На выходных во французской столице также будут действовать ограничения на движение автотранспорта в центре. Расположенные близ Елисейских полей станции метро временно прекратят работу.
Алиев утвердил спецпредставителя президента по 3 районам В.Зангезура
Путин в поздравлении Алиеву отметил, что совместными усилиями удастся обеспечить стабильность на Южном Кавказе
ВС Армении обстреляли позиций азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана
Президент Азербайджана утвердил обновленную стратегию управления госдолгом
Президент Азербайджана утвердил бюджет Госнефтефонда на 2023г с дефицитом 2,4 млрд манатов
Президент Азербайджана утвердил бюджет Фонда безработицы на 2023г
В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19
Бюджет Фонда ОМС на 2023г составит около 2,4 млрд манатов
Президент Азербайджана утвердил размер прожиточного минимума 2023г в размере 246 манат
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
В Бакинской высшей школе нефти SOCAR прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году
Банк Республика и ФК «Сабах» в преддверии Нового года порадовали детей шехидов
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают