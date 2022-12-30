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Макроэкономика 30.12.2022 16:05

Алиев верхний размер ненефтяного дефицита сводного бюджета Азербайджана на 2023г утвердил на уровне 25% ненефтяного ВВП

Президент Азербайджана Ильхам Алиев верхний размер госдолга страны на среднесрочный период утвердил на уровне не выше 20% ВВП.

Соответствующий верхний предел госдолга указан в указе президента, подписанном в пятницу.

Кроме этого, согласно указу, верхний предел ненефтяного базового дефицита сводного бюджета Азербайджана на среднесрочный период должен ориентироваться на уровень не выше 17,5% ненефтяного ВВП страны (ранее не выше 20% - ИФ), на 2023 год – 25% ненефтяного ВВП (на 2022г – 27,5%).

Кабинету министров поручено решить все вопросы, вытекающие из данного указа.

Как сообщалось ранее, на 1 июля 2022 года госдолг Азербайджана оценивается в 14 млрд 973,8 млн манатов или 13% ВВП (спад в январе-июне на 11,4% - ИФ), в том числе внешний долг - $7 млрд 167,1 млн (12 млрд 184,1 млн манатов) или 10,6% ВВП, внутренний – 2 млрд 789,7 млн манатов или 2,4% ВВП. В первом полугодии 2022 года внешний долг снизился на 11,9%, внутренний – на 9,1%.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ДЕФИЦИТ, НЕНЕФТЯНОЙ


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