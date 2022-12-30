Алиев верхний размер ненефтяного дефицита сводного бюджета Азербайджана на 2023г утвердил на уровне 25% ненефтяного ВВП

Президент Азербайджана Ильхам Алиев верхний размер госдолга страны на среднесрочный период утвердил на уровне не выше 20% ВВП.
Соответствующий верхний предел госдолга указан в указе президента, подписанном в пятницу.
Кроме этого, согласно указу, верхний предел ненефтяного базового дефицита сводного бюджета Азербайджана на среднесрочный период должен ориентироваться на уровень не выше 17,5% ненефтяного ВВП страны (ранее не выше 20% - ИФ), на 2023 год – 25% ненефтяного ВВП (на 2022г – 27,5%).
Кабинету министров поручено решить все вопросы, вытекающие из данного указа.
Как сообщалось ранее, на 1 июля 2022 года госдолг Азербайджана оценивается в 14 млрд 973,8 млн манатов или 13% ВВП (спад в январе-июне на 11,4% - ИФ), в том числе внешний долг - $7 млрд 167,1 млн (12 млрд 184,1 млн манатов) или 10,6% ВВП, внутренний – 2 млрд 789,7 млн манатов или 2,4% ВВП. В первом полугодии 2022 года внешний долг снизился на 11,9%, внутренний – на 9,1%.
А.Азизов
Алиев утвердил спецпредставителя президента по 3 районам В.Зангезура
Путин в поздравлении Алиеву отметил, что совместными усилиями удастся обеспечить стабильность на Южном Кавказе
ВС Армении обстреляли позиций азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19
Бюджет Фонда ОМС на 2023г составит около 2,4 млрд манатов
Президент Азербайджана утвердил размер прожиточного минимума 2023г в размере 246 манат
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
В Париже усилят меры безопасности на Новый год, задействуют более 5 тыс. стражей порядка
Путин в поздравлении Эрдогану выразил убежденность в дальнейшем наращивании всего комплекса российско-турецкого сотрудничества
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
В Бакинской высшей школе нефти SOCAR прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году
Банк Республика и ФК «Сабах» в преддверии Нового года порадовали детей шехидов
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают